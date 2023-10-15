Блыш Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Белая Янина Иосифовна
Мать ребёнка: Блыш Михалина
Рождение ребёнка
08.09.1927
Сын: Блыш Франц
Мать ребёнка: Блыш Михалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адэльфина
Мать ребёнка: Блыш Михалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блыш Михалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блыш Антачак
Мать ребёнка: Блыш Михалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блыш Казик
Мать ребёнка: Блыш Михалина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость