Блыш Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлыш Иосиф

Блыш Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Белая Янина Иосифовна

Мать ребёнка: Блыш Михалина

Рождение ребёнка
08.09.1927

Сын: Блыш Франц

Мать ребёнка: Блыш Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адэльфина

Мать ребёнка: Блыш Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блыш Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блыш Антачак

Мать ребёнка: Блыш Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блыш Казик

Мать ребёнка: Блыш Михалина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close