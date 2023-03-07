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Михайлова Мария Стешина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Стешин Федор Илларионович

Мать: Стешина Ксения Родионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1889

Муж: Михайлов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1892

Дочь: Туманова Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1898

Дочь: Архипова Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1905

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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