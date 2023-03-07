Михайлова Мария Стешина
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
23.?.1889
Рождение ребёнка
22.01.1892
Дочь: Туманова Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1898
Дочь: Архипова Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1905
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно