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Стешина Ксения Родионовна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: ?

Мать: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.10.1869

Муж: Стешин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Михайлова Мария Стешина

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1872

Сын: Стешин Матвей Федорович

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Синиженкова Ирина Стешина

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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