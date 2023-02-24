Стешина Ксения Родионовна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.10.1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Михайлова Мария Стешина
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
09.11.1872
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Синиженкова Ирина Стешина
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно