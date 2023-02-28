Туманова Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рождения22.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892
Рождение ребёнка
20.11.1909
Сын: Туманов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович
Бракосочетание
19.?.1909
Рождение ребёнка
03.08.1911
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1914
Сын: Туманов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1916
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович
Смерть
Неизвестно