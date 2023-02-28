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Туманова Ксения Михайлова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892

Отец: Михайлов Григорий Васильевич

Мать: Михайлова Мария Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Туманов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1909

Муж: Туманов Василий Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1911

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1914

Сын: Туманов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1916

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Туманов Василий Александрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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