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Юрков Петр Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Юрков Прохор Константинович

Мать: Юркова Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Юрков Максим Петрович

Мать ребёнка: Юркова Прасковья Яковлевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Петр Петрович

Мать ребёнка: Юркова Прасковья Яковлевна

На 1880 год - крестьянин слободки Огибной Волчанского уезда Харьковской области.
Смерть
Неизвестно
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