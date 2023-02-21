Юрков Петр Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Юркова Прасковья Яковлевна
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Петр Петрович
Мать ребёнка: Юркова Прасковья Яковлевна
На 1880 год - крестьянин слободки Огибной Волчанского уезда Харьковской области.
Смерть
Неизвестно