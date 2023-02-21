Юрков Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрков Петр Прохорович
На 1880 год - крестьянин слободки Огибной Волчанского уезда Харьковской области.
Рождение ребёнка
11.03.1880 ст.
Мать ребёнка: Юркова Мавра Ефимовна
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Мавра Ефимовна
Смерть
Неизвестно