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Юрков Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрков Петр Прохорович

Мать: Юркова Прасковья Яковлевна

На 1880 год - крестьянин слободки Огибной Волчанского уезда Харьковской области.
Рождение ребёнка
11.03.1880 ст.

Сын: Юрков Софрон Петрович

Мать ребёнка: Юркова Мавра Ефимовна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Мавра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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