Курбатова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Курбатов Сергей Федотович

Отец ребёнка: Курбатов Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Курбатов Тарас Федотович

Отец ребёнка: Курбатов Федот Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Федот Кузьмич

Смерть
Неизвестно