Курбатов Федот Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Курбатов Кузьма Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Курбатов Сергей Федотович
Мать ребёнка: Курбатова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Курбатова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подзорова Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно