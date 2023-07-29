Курбатов Федот Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Федот Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Курбатов Кузьма Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Курбатов Сергей Федотович

Мать ребёнка: Курбатова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Курбатов Тарас Федотович

Мать ребёнка: Курбатова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подзорова Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно