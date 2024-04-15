Коноваленко Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноваленко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мелания Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Коноваленко Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Коноваленко Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Коноваленко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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