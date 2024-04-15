Коноваленко Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коноваленко Степан
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коноваленко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коноваленко Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коноваленко Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно