Гордеева, Лаптева (Малкина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Малкинъ Александръ
Мать: Малкина Катерина
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
09.12.1836
Сын: Гордеевъ Николай
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
19.05.1840
Сын: Гордеевъ Константинъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
15.12.1844
Сын: Гордеевъ Малкинъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
28.06.1846
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий