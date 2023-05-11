Гордеева, Лаптева (Малкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева, Лаптева (Малкина) Екатерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Малкинъ Александръ

Мать: Малкина Катерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Гордеевъ Григорий

Рождение ребёнка
09.12.1836

Сын: Гордеевъ Николай

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Рождение ребёнка
19.05.1840

Сын: Гордеевъ Константинъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1844

Сын: Гордеевъ Малкинъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1846

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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