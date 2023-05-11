Плаксенко (Артюх) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения05.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Плаксенко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Плаксенко Владимир Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плаксенко Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Плаксенко Владимир Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксенко Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Плаксенко Владимир Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно