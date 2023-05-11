Плаксенко (Артюх) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксенко (Артюх) Ольга Петровна

Место рождения

Новый Баганенок, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Баганенок, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Плаксенко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Плаксенко Владимир Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плаксенко Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Плаксенко Владимир Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксенко Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Плаксенко Владимир Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксенко Владимир Лаврентьевич

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