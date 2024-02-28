посёлок Новый Баганенок, посёлок Новый Баганенок, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Новый Баганенок

Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Черно-Курьинская волость
6Дер. Новый-Баганенок57541525165

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Краснозерский район
63429Новый Баганенокпосёлок53°52'78°44'N-44-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Краснозерский муниципальный район, Сельское поселение Веселовский сельсовет
50627404106п Новый Баганенокпоселок
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