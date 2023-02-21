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Кабаков Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кабаков Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1941

Жена: Кабакова Анастасия Никадровна

Сибирская Саргатка, Саргатская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1942

Сын: Кабаков Валерий Федорович

Мать ребёнка: Кабакова Анастасия Никадровна

Покровск, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
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