Кабаков Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кабаков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1941
Сибирская Саргатка, Саргатская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1942
Сын: Кабаков Валерий Федорович
Мать ребёнка: Кабакова Анастасия Никадровна
Покровск, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно