Мочалов Венедикт Карпович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Мочалов Карп Никитич
Мать: Мочалова Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Венедиктовна
Мать ребёнка: Мочалова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мочалов Иван Венедиктович
Мать ребёнка: Мочалова Акилина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1835