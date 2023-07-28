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Мочалов Венедикт Карпович

Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Мочалов Карп Никитич

Мать: Мочалова Афимья Ивановна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Венедиктовна

Мать ребёнка: Мочалова Акилина Егоровна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Мочалов Иван Венедиктович

Мать ребёнка: Мочалова Акилина Егоровна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Акилина Егоровна

Смерть
До 1835
Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область