Мочалова Акилина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Венедиктовна
Отец ребёнка: Мочалов Венедикт Карпович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мочалов Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Мочалов Венедикт Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно