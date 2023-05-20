Мочалова Акилина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалова Акилина Егоровна

Мочалова Акилина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Венедиктовна

Отец ребёнка: Мочалов Венедикт Карпович

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Мочалов Иван Венедиктович

Отец ребёнка: Мочалов Венедикт Карпович

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Венедикт Карпович

Смерть
Неизвестно