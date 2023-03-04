Малова Устиния Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Устиния Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Малов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Малов Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Малов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Сергей Иванович

Смерть
После 1710
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