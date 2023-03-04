Малова Устиния Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Малов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Малов Ефим Сергеевич
Отец ребёнка: Малов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710