Малов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Малов Иван Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Малова Устиния Прокопьевна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Малов Ефим Сергеевич
Мать ребёнка: Малова Устиния Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710