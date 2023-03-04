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Малов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Малов Иван Еремеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Малова Устиния Прокопьевна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Малов Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: Малова Устиния Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Устиния Прокопьевна

Смерть
После 1710
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