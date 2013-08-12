Балдина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.2013

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2013

Отец: Балдин Андрей Владимирович

Мать: Балдина Галина Павловна