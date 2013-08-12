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Балдина Екатерина Андреевна
Балдина Екатерина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.2013
Пол
Женский
Отец
Балдин Андрей Владимирович
1974 г.р.
Мать
Балдина Галина Павловна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2013
Отец:
Балдин Андрей Владимирович
Мать:
Балдина Галина Павловна
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