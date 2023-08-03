Балдин Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балдина Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балдина (Казанцева) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.2013
Дочь: Балдина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Балдина Галина Павловна
Рождение ребёнка
05.02.2016
Мать ребёнка: Балдина Галина Павловна