Балдин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдин Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1974

Отец: Балдин Владимир Григорьевич

Мать: Балдина (Похомова) Галина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдина (Казанцева) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.2013

Дочь: Балдина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Балдина Галина Павловна

Рождение ребёнка
05.02.2016

Сын: Балдин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Балдина Галина Павловна

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