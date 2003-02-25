Тяпнина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1922
Дата смерти25.02.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922
Отец: Тяпнин Павел Иванович
Мать: Тяпнина Евдакия Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1955
Дочь: Данилова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рудецкий Иван
Рождение ребёнка
07.05.1958
Сын: Тяпнин Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.11.1959
Сын: Тяпнин Иван Александрович
Отец ребёнка: Бахирев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1961
Дочь: Белова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бахирев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
27.05.1963
Дочь: Бахарева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бахирев Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.2003