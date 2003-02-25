Тяпнина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпнина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1922

Дата смерти

25.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922

Отец: Тяпнин Павел Иванович

Мать: Тяпнина Евдакия Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1955

Дочь: Данилова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рудецкий Иван

Рождение ребёнка
07.05.1958

Сын: Тяпнин Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.11.1959

Сын: Тяпнин Иван Александрович

Отец ребёнка: Бахирев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.1961

Дочь: Белова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бахирев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
27.05.1963

Дочь: Бахарева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Бахирев Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Александр Яковлевич

Смерть
25.02.2003