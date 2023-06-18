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Данилова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1955

Отец: Рудецкий Иван

Мать: Тяпнина Анна Павловна

Рождение ребёнка
26.08.1978

Дочь: Томилова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Данилов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1980

Сын: Данилов Александр Викторович

Отец ребёнка: Данилов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
01.11.1989

Дочь: Метлова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Данилов Виктор Александрович