Данилова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1955
Отец: Рудецкий Иван
Мать: Тяпнина Анна Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1978
Дочь: Томилова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Данилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
26.02.1980
Сын: Данилов Александр Викторович
Отец ребёнка: Данилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1989
Дочь: Метлова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Данилов Виктор Александрович