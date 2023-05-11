Saarts (Udikas) Marie-Adele
Место рождения
Дата рождения25.11.1900 ст.
Дата смерти24.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1900 ст.
Отец: Udikas Aabram
Мать: Udikas Mari
Бракосочетание
01.05.1927
Муж: Saarts Hermann
Рождение ребёнка
09.10.1928
Сын: Saarts Arved
Отец ребёнка: Saarts Hermann
Рождение ребёнка
12.10.1930
Дочь: Puns Virve
Отец ребёнка: Saarts Hermann
Смерть
24.05.1980
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond