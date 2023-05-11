Saarts (Udikas) Marie-Adele — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaarts (Udikas) Marie-Adele

Saarts (Udikas) Marie-Adele

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

25.11.1900 ст.

Дата смерти

24.05.1980

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1900 ст.

Отец: Udikas Aabram

Мать: Udikas Mari

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
01.05.1927

Муж: Saarts Hermann

Рождение ребёнка
09.10.1928

Сын: Saarts Arved

Отец ребёнка: Saarts Hermann

Рождение ребёнка
12.10.1930

Дочь: Puns Virve

Отец ребёнка: Saarts Hermann

Смерть
24.05.1980
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close