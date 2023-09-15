Павлов Петр Казьмин
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти03.10.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Павлов Казьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Павлов Иван Петров
Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Руднева Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова
Рождение ребёнка
06.08.1874
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1885
Причина смерти: натурально