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Павлов Петр Казьмин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1835

Дата смерти

03.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Павлов Казьма

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Павлов Николай Петров

Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Павлов Иван Петров

Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Руднева Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1874

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Павлова Наталья Панфилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Наталья Панфилова

Смерть
03.10.1885
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
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