Павлова Наталья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Наталья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Павлов Николай Петров

Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Павлов Иван Петров

Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Руднева Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1874

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Петр Казьмин

Смерть
Неизвестно
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