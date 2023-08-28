Павлова Наталья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
1867
Сын: Павлов Иван Петров
Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Руднева Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
06.08.1874
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Павлов Петр Казьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Петр Казьмин
Смерть
Неизвестно