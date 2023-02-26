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Малашенков Антоний Петров

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.01.1845

Дата смерти

03.05.1846

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1845

Отец: Малашенков Пётр Карпов

Мать: Малашенкова Анна Гаврилова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1846
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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