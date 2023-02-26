Малашенков Антоний Петров
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.01.1845
Дата смерти03.05.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1845
Отец: Малашенков Пётр Карпов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1846
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной