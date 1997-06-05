Епифанова (Костерина) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Костерина) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Урлино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

31.10.1953

Дата смерти

05.06.1997

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
31.10.1953

Отец: Костерин Афанасий Симонович

Мать: Костерина Александра Иосифовна

Урлино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1974

Муж: Епифанов Алексей Михайлович

Расторгнут 18.01.1994 г
Рождение ребёнка
30.08.1976

Сын: Епифанов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Епифанов Алексей Михайлович

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Алексей Михайлович

Селекционной станции, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Алексей Михайлович

Селекционной станции, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.06.1997