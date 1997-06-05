Епифанова (Костерина) Анастасия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1953
Дата смерти05.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953
Бракосочетание
1974
Расторгнут 18.01.1994 г
Рождение ребёнка
30.08.1976
Сын: Епифанов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Епифанов Алексей Михайлович
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епифанов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епифанов Алексей Михайлович
Смерть
05.06.1997