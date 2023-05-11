Македонская (Селезнева) Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Македонская (Селезнева) Мария Ефремовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1884

Отец: Селезнев Ефрем Терентьевич

Мать: Селезнева Матрона Филипповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Селезнев Иван Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Македонский Николай Иванович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Неонила Николаевна

Отец ребёнка: Македонский Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Македонский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Македонский Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1914

Сын: Македонский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Македонский Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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