Македонская (Селезнева) Мария Ефремовна
Место рождения
Дата рождения15.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1884
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.04.1906
Отец ребёнка: не указан
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
30.01.1909
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1909
Дочь: Неонила Николаевна
Отец ребёнка: Македонский Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Македонский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Македонский Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1914
Сын: Македонский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Македонский Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно