Македонский Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакедонский Андрей Николаевич

Македонский Андрей Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.08.1914

Дата смерти

19.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1914

Отец: Македонский Николай Иванович

Мать: Македонская Мария Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Македонская Ульяна

Рождение ребёнка
01.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Македонская Ульяна

Рождение ребёнка
До 1950

Сын: Македонский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Македонская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Македонская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Македонская Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1978