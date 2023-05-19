Македонский Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1914
Дата смерти19.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1914
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Македонская Ульяна
Рождение ребёнка
01.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Македонская Ульяна
Рождение ребёнка
До 1950
Сын: Македонский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Македонская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Македонская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Македонская Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1978