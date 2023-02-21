Шипицына Мария Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Мария Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шипицын Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шипицын Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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