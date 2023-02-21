Шипицына Мария Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шипицын Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Петрович
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно