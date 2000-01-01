Шипицын Дмитрий Петрович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Шипицын Петр Николаевич
Мать: Шипицына Анна Федоровна
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шипицын Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Августа Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно