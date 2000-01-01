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Шипицын Дмитрий Петрович

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шипицын Петр Николаевич

Мать: Шипицына Анна Федоровна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шипицын Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шипицын Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Августа Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Ларионовна

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мария Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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