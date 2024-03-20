Овечкин Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Овечкин Антон Прохорович
Мать: Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Овечкин Петр Владимирович
Мать ребёнка: Устинья Филипповна
Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Овечкин Степан Владимирович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Овечкин Василий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Филипповна