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Овечкин Владимир Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Овечкин Антон Прохорович

Мать: Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Овечкин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Устинья Филипповна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Овечкин Степан Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Овечкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Филипповна

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