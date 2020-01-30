Белоусова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1968
Дата смерти30.01.2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1990
Отец ребёнка: Горгадзе Сулико Рамизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горгадзе Сулико Рамизович
Смерть
30.01.2020