Белоусова Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1948
Дата смерти30.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1948
Отец: не указан
Мать: Кочерга Нина Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Белоусов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1968
Дочь: Белоусова Марина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1976
Сын: Белоусов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.2019