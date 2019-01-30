Белоусова Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова Любовь Анатольевна

Белоусова Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1948

Дата смерти

30.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1948

Отец: не указан

Мать: Кочерга Нина Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Белоусов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1968

Дочь: Белоусова Марина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.1976

Сын: Белоусов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close