Цаплина Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплина Ирина Анатольевна

Цаплина Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1982

Сын: Цаплин Вадим Борисович

Отец ребёнка: Цаплин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1984

Сын: Цаплин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Цаплин Борис Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплин Борис Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close