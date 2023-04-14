Цаплина Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1982
Отец ребёнка: Цаплин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1984
Сын: Цаплин Владимир Борисович
Отец ребёнка: Цаплин Борис Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно