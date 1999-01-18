Кузнецова Лидия Семеновна
Место рожденияТашкент
Дата рождения29.12.1929
Дата смерти18.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929
Ташкент
Бракосочетание
12.04.1958
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Цаплина (Плюснина) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Плюснин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1963
Сын: Плюснин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Плюснин Анатолий Васильевич
Смерть
18.01.1999
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рак желчного пузыря