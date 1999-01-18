Кузнецова Лидия Семеновна 29.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Лидия Семеновна

Кузнецова Лидия Семеновна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

29.12.1929

Дата смерти

18.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929

Отец: Кузнецов Семен Дмитриевич

Мать: Кузнецова (Трудолюбова) Валентина Васильевна

Ташкент
Бракосочетание
12.04.1958

Муж: Плюснин Анатолий Васильевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Цаплина (Плюснина) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Плюснин Анатолий Васильевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1963

Сын: Плюснин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Плюснин Анатолий Васильевич

Смерть
18.01.1999
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рак желчного пузыря

Мы используем куки для улучшения работы сайта.