Николай Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Феофилактович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1823

Отец: Феофилакт Иванович

Мать: Анна Васильевна

Бракосочетание
С 1841 по 1844

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фалеева Агафия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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