Николай Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Феофилакт Иванович
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
С 1841 по 1844
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фалеева Агафия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно