Русаков Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Русаков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно