Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснухин Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснухин Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно