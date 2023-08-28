Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара

Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснухин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснухин Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Краснухин Афанасий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснухин Афанасий Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close