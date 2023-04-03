Волхонская Анна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская Анна Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1914

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Волхонский Иван Александров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Иван Александров

Смерть
Неизвестно
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