Граминовский Всеволод Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: Граминовский Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Граминовский Виктор Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1955
Сын: Граминовский Александр Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно