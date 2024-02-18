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Граминовский Всеволод Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Граминовский Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Граминовский Виктор Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1955

Сын: Граминовский Александр Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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