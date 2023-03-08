Соколова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Соколов Алексей (р. Малафеев
Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Соколова Мария Малафеева
Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соколова Евдокия Малафеева
Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Соколова Александра Малафеева
Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно