Соколова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Соколов Федор Малафеев

Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Соколов Алексей (р. Малафеев

Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Соколова Мария Малафеева

Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соколова Евдокия Малафеева

Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Соколова Александра Малафеева

Отец ребёнка: Соколов Малафей Данилов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Малафей Данилов

Смерть
Неизвестно
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