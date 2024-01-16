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Ковтуненко Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтуненко Александр Анатольевич

Мать: Ковтуненко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Иван Иванович

Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саранча (Ковтуненко) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Ковтуненко Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
11.05.1915

Дочь: Кикош (Ковтуненко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Ковтуненко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Смерть
Неизвестно

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