Ковтуненко Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Ковтуненко Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1915
Дочь: Кикош (Ковтуненко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Ковтуненко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна
Смерть
Неизвестно