Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Ковтуненко Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.05.1915
Дочь: Кикош Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Ковтуненко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саранча Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955