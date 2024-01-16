Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко (Дергачова) Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Ковтуненко Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.05.1915

Дочь: Кикош Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Ковтуненко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Иван Иванович

Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саранча Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Ковтуненко Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтуненко Иван Александрович

Смерть
1955
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