Четверик Игнатий Самуилов
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения29.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
29.05.1901
Отец: Четверик Самуил Григорьевич
Мать: Акилина Потапова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
29.05.1901
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне: Александр... Четверик и девица Ксения Петрова Четверик
Смерть
Неизвестно