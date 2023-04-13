Четверик Игнатий Самуилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверик Игнатий Самуилов

Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

29.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1901

Отец: Четверик Самуил Григорьевич

Мать: Акилина Потапова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
29.05.1901
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне: Александр... Четверик и девица Ксения Петрова Четверик
Смерть
Неизвестно
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