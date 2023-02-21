Лыков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыков Пётр

Лыков Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

13.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Лыков Владимир

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
05.10.1928

Дочь: Ядрикова Лидия

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
16.12.1930

Дочь: Прохоров Антонина

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
24.08.1934

Дочь: Гусева Тамара

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Балынский Галина

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Евдокия

Смерть
13.04.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close