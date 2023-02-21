Лыков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти13.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1926
Сын: Лыков Владимир
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
05.10.1928
Дочь: Ядрикова Лидия
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
16.12.1930
Дочь: Прохоров Антонина
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
24.08.1934
Дочь: Гусева Тамара
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Балынский Галина
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыкова Евдокия
Смерть
13.04.1980