Лыкова (Щетинина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова (Щетинина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1905

Дата смерти

29.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Лыков Владимир

Отец ребёнка: Лыков Пётр

Рождение ребёнка
05.10.1928

Дочь: Ядрикова Лидия

Отец ребёнка: Лыков Пётр

Рождение ребёнка
16.12.1930

Дочь: Прохоров Антонина

Отец ребёнка: Лыков Пётр

Рождение ребёнка
24.08.1934

Дочь: Гусева Тамара

Отец ребёнка: Лыков Пётр

Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Балынский Галина

Отец ребёнка: Лыков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыков Пётр

Смерть
29.02.1980
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