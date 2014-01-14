Лыкова (Щетинина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1905
Дата смерти29.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1926
Сын: Лыков Владимир
Отец ребёнка: Лыков Пётр
Рождение ребёнка
05.10.1928
Дочь: Ядрикова Лидия
Отец ребёнка: Лыков Пётр
Рождение ребёнка
16.12.1930
Дочь: Прохоров Антонина
Отец ребёнка: Лыков Пётр
Рождение ребёнка
24.08.1934
Дочь: Гусева Тамара
Отец ребёнка: Лыков Пётр
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Балынский Галина
Отец ребёнка: Лыков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лыков Пётр
Смерть
29.02.1980