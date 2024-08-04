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Полетов Сафон Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Терентий Семенов

Мать: Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Мавра Андреева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Полетов Дементий Сафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Полетова Степанида Сафонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Полетов Михайла "большой" Сафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Полетов Михайла "Меньшой" Сафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Полетов Василий Сафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Полетова Матрена Сафонова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1779

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