Полетов Сафон Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Терентий Семенов
Мать: Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Полетова Степанида Сафонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Полетов Михайла "большой" Сафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Полетов Михайла "Меньшой" Сафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Полетова Матрена Сафонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1779