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Полетов Дементий Сафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Полетов Сафон Терентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Полетов Логвин Дементьев

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Полетова Татьяна Дементьева

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Полетов Егор Дементьевич

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Смерть
Неизвестно

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