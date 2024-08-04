Полетов Дементий Сафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Полетов Сафон Терентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Полетова Татьяна Дементьева
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Смерть
Неизвестно