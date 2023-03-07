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Гендлер Hendler Давид David Яковлевич

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Место рождения

Березно, Рівненська область

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

01.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: Гендлер Hendler Яков Jacobo

Мать: Гендлер Hendler Хана Jana Chana

Березно, Рівненська область
Место жительства
С 1924 по 1935
Березно, Рівненська область
Эмиграция
1935
из Березно (тогда Польша) в Буэнос-Айрес (Аргентина)
Место жительства
С 1935 по 1947
Буэнос-Айрес, Аргентина
Буэнос-Айрес, Аргентина
Место жительства
С 19.12.1947 по 14.02.1949
Брюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия
Отбывание наказания
С 10.05.1948 по 14.02.1949
Брюссель, Бельгия
Пети-Шато, Брюссель, Бельгия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гендлер Hendler Мусси Mussi

Смерть
01.10.1950
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
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