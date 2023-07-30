Клименко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1949
Дочь: Сергеева Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Варвара Ермалаевна
Рождение ребёнка
21.08.1953
Дочь: Золотова Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Варвара Ермалаевна
Смерть
Неизвестно